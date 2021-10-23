Пуйоль вспомнил свой любимый матч с "Реалом"
Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал "Эль Класико", которое он считает любимым в своей карьере.
"Если нужно выбрать только один матч, я назову тот, в котором мы победили со счётом 6:2 на "Сантьяго Бернабеу". Тогда сложилось всё - игра, результат и важность набранных очков для борьбы за чемпионский титул. Кроме того, я забил тогда, сделав счёт 2:1 в нашу пользу. Для меня это был особенный момент. Гол в классико - это нечто особенное", - цитирует Пуйоля Marca.
Экс-защитник "сине-гранатовых" имеет в виду поединок, состоявшийся 2 мая 2009 года.
В воскресенье "Барса" примет "Реал" в рамках 10-го тура Ла Лиги, начало матча - в 17:15 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14