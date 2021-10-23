Пуйоль вспомнил свой любимый матч с "Реалом"

Фото инстаграм Карлеса Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал "Эль Класико", которое он считает любимым в своей карьере.

"Если нужно выбрать только один матч, я назову тот, в котором мы победили со счётом 6:2 на "Сантьяго Бернабеу". Тогда сложилось всё - игра, результат и важность набранных очков для борьбы за чемпионский титул. Кроме того, я забил тогда, сделав счёт 2:1 в нашу пользу. Для меня это был особенный момент. Гол в классико - это нечто особенное", - цитирует Пуйоля Marca.

Экс-защитник "сине-гранатовых" имеет в виду поединок, состоявшийся 2 мая 2009 года.

В воскресенье "Барса" примет "Реал" в рамках 10-го тура Ла Лиги, начало матча - в 17:15 по московскому времени.

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