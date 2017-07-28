Пуйоль высказался о возможном уходе Неймара из "Барселоны"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о возможном уходе из каталонского клуба бразильского форварда Неймара.

"Я не знаю, что произойдёт с Неймаром. Он должен объяснить, чего хочет. Неймар должен принять решение. Не уверен, что он мечтает уйти, но игроку тяжело провести всю карьеру в одной команде" - приводит слова Пуйоля Marca.

Напомним, что Неймара хочет купить французский ПСЖ, который готов выплатить полную сумму отступных за него в размере 222 миллионов евро.

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