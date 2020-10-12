Пуйоль: "Я хотел поиграть с Мальдини в "Милане"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль признался, что в ходе игровой карьеры у него было желание выступать за "Милан".

"Я был горд играть за "Барсу". Всё складывалось благоприятно, в клубе всегда рассчитывали на меня. Я получал предложения из Италии и Англии, но не стремился уйти. Единственное, я никогда не скрывал, что мне хотелось бы выступать за "Милан" вместе с моим кумиром Паоло Мальдини, но я был рад остаться в "Барселоне", - цитирует Пуйоля Mundo Deportivo.

42-летний защитник всю карьеру провёл на "Камп Ноу" и выиграл с "сине-гранатовыми" 21 трофей.

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