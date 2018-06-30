Пьяца готов перейти в "Фиорентину"

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Пьяца готов перейти в "Фиорентину"

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца готов перейти в "Фиорентину", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "фиалки", заручившись согласием 23-летнего хорвата, намерены выйти на контакт с "бьянконери", чтобы обсудить детали возможного трансфера.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Пьяца провёл на правах аренды в "Шальке", сыграл 9 матчей и забил 2 гола.

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