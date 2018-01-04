Пьяца: "Хеведес рассказал мне много хорошего о "Шальке"

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Пьяца: "Хеведес рассказал мне много хорошего о "Шальке"
Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца прокомментировал свой переход в "Шальке".

"Я много общался о "Шальке" с Хеведесом и он рассказал мне много хорошего о клубе и его фанатов. Мне также понравилось то, что тренер рассказал о стиле команды. Надеюсь, что я буду получать в клубе много игровой практики", - сказал Пьяца в эфире Schalke TV.

Напомним, что "Шальке" арендовал 22-летнего Пьяцу до конца этого сезона без права выкупа.

Не пропустите: Пьяца перешел в "Шальке". | http://soccernews.ru

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