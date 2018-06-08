Пьяца не намерен покидать "Ювентус"

Марко Налетич, агент форварда "Ювентуса" Марко Пьяцы, сообщил, что его клиент не планирует менять клубную прописку.

"Мы не ведем никаких переговоров с другими клубами. Что касается "Фиорентины", то Марко никогда не заявлял о готовности перейти в этот клуб. Повторюсь, Пьяца хочет бороться за место в основе "Ювентуса" - приводит слова агента Football Italia.

В минувшем сезоне Пьяца на правах аренды играл за "Шальке", где провел 9 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Пьяцу может арендовать "Фиорентина". | http://soccernews.ru