Пьяца перешел в "Шальке"

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Пьяца перешел в "Шальке"
Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца стал игроком "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на полгода за один миллион евро. Эта сумма может вырасти еще на 500 тысяч евро за счет бонусов. В борьбе за хорвата "Шальке" опередил "Зенит" и "Вольфсбург". Стоит отметить, что хавбек недавно восстановился после тяжелой травмы колена и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.

22-летний Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года, провел за клуб 20 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Динамо" Загреб и "Локомотиву". За сборную Хорватии сыграл 13 матчей и забил 1 мяч. Двукратный чемпион Хорватии, чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Хорватии, обладатель Кубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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