Пьяца приступил к тренировкам

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Пьяца приступил к тренировкам

Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист сегодня начал тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, что хавбек получил тяжелую травму колена в марте и вернется в строй не раньше октября.

В минувшем сезоне 22-летний Пьяца провел за "Ювентус" 20 матчей и забил 1 гол.

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