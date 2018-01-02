Пьяца сделал выбор между "Зенитом" и "Шальке"

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Пьяца сделал выбор между "Зенитом" и "Шальке"Вингер туринского "Ювентуса" Марко Пьяца сделал выбор между питерским "Зенитом" и гельзенкирхенским "Шальке", которые были заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям Get Football News Germany, 22-летний футболист продолжит свою карьеру в стане "кобальтовых". В Германию хорват переберется на правах аренды, срок действия которой будет рассчитан на шесть месяцев.

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