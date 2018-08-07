Пьяца в шаге от перехода в "Фиорентину"

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Пьяца в шаге от перехода в "Фиорентину"

Атакующий полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца продолжит карьеру в "Фиорентине".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хорват уже прибыл во Флоренцию для прохождения медобследования и попозировал перед камерами с клубным шарфом.

Напомним, что Пьяца присоединится к "Фиорентине" на правах годичной аренды с опцией выкупа за 20 миллионов евро.

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