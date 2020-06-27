Пьянич близок к переходу в "Барселону"

Теги барселонаювентусмиралем пьяничтрансферы

Пьянич близок к переходу в "Барселону"

Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич находится в шаге от трансфера в "Барселону", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, уже в воскресенье звёздный босниец должен пройти медицинское обследование, предшествующее его переходу в каталонский клуб.

"Сине-гранатовые" заплатят за полузащитника, которому в апреле исполнилось 30 лет, 60 миллионов евро плюс бонусы.

Пьянич выступает за "Ювентус" с лета 2016 года, сыграл 171 матч, забил 22 гола и сделал 36 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" ведёт переговоры о трансфере защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов