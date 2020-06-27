Пьянич близок к переходу в "Барселону"

Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич находится в шаге от трансфера в "Барселону", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, уже в воскресенье звёздный босниец должен пройти медицинское обследование, предшествующее его переходу в каталонский клуб.

"Сине-гранатовые" заплатят за полузащитника, которому в апреле исполнилось 30 лет, 60 миллионов евро плюс бонусы.

Пьянич выступает за "Ювентус" с лета 2016 года, сыграл 171 матч, забил 22 гола и сделал 36 ассистов.

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