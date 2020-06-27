Пьянич близок к переходу в "Барселону"
Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич находится в шаге от трансфера в "Барселону", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, уже в воскресенье звёздный босниец должен пройти медицинское обследование, предшествующее его переходу в каталонский клуб.
"Сине-гранатовые" заплатят за полузащитника, которому в апреле исполнилось 30 лет, 60 миллионов евро плюс бонусы.
Пьянич выступает за "Ювентус" с лета 2016 года, сыграл 171 матч, забил 22 гола и сделал 36 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" ведёт переговоры о трансфере защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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