Пьянич: "Цена в 100 миллионов евро говорит о том, что я достаточно хорош"

1 Теги ювентусмиралем пьянич

Пьянич: "Цена в 100 миллионов евро говорит о том, что я достаточно хорош"Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич прокомментировал цену, которую на него установил его клуб.

"100 миллионов за меня? Это означает, что я достаточно хорош. Я просто играю, чтобы становиться все лучше и лучше. Мое будущее? Об этом нужно спрашивать руководство клуба", - приводит слова 28-летнего хавбека "старой синьоры" El Mundo Deportivo.

Напомним,  "Ювентус" определился с суммой, которую желает выручить с продажи Игуаина. | soccernews.ru

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