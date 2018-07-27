Пьянич: "Цена в 100 миллионов евро говорит о том, что я достаточно хорош"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич прокомментировал цену, которую на него установил его клуб.

" 100 миллионов за меня? Это означает, что я достаточно хорош. Я просто играю, чтобы становиться все лучше и лучше. Мое будущее? Об этом нужно спрашивать руководство клуба ", - приводит слова 28-летнего хавбека "старой синьоры" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Ювентус" определился с суммой, которую желает выручить с продажи Игуаина. | soccernews.ru