Пьянич дал комментарий по своему будущему

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Пьянич дал комментарий по своему будущемуПолузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич дал комментарий по своему будущему.

"Я нахожусь здесь, я очень хорошо отношусь к своей команде, и я делаю свою работу правильно. Я знаю, что рынок изменчив. Тобой могут интересоваться, а порой ты остаешься без внимания. Но я очень спокоен в этом вопросе. Я очень доволен своим выступлением в последние два сезона. Я сильно вырос. Я играю в хорошей команде, у меня сложились отличные отношения с тренером. Я прилагаю все усилия, чтобы подготовиться как можно лучше к предстоящему сезону", - цитирует 28-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Ювентус" принял важное решение в отношении Пьянича. | soccernews.ru

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