Пьянич дал ответ "Челси"

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Пьянич дал ответ "Челси"

Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отказался перейти в "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что 28-летним Пьяничем также интересовались "Реал", "Манчестер Сити", "Барселона" и ПСЖ.

"Ювентус" оценивал игрока в 100 миллионов евро.

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