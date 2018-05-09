Пьянич, Дибала и Сусо в основе "Ювентуса" и "Милана" на финал Кубка Италии

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Пьянич, Дибала и Сусо в основе "Ювентуса" и "Милана" на финал Кубка Италии

Стали известны составы "Ювентуса" и "Милана" в финальном матче Кубка Италии.

Стоит отметить, что в запасе туринского клуба остался нападающий Гонсало Игуаин.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Барцальи, Бенатиа, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Манджукич
 
Запасные: Щесны, Пинсольо, Де Шильо, Лихтштайнер, Ругани, Хёведес, Алекс Сандро, Маркизио, Бентанкур, Стураро, Бернардески, Игуаин. 
 
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Чалханоглу
 
Запасные: А. Доннарумма, Сторари, Маури, Калинич, Силва, Борини, Сапата, Монтоливо, Абате, Билья, Мусаккьо, Антонелли.

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