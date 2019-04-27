Пьянич дисквалифицирован на два матча сборной Боснии
Полузащитник "Ювентуса" и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич не сможет участвовать в двух матчах национальной команды.
Футболист был удален в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Греции. Пьянича наказали за грубую игру против соперника.
Таким образом, босниец не будет играть во встречах сборной Боснии и Герцеговины с Финляндией и Италией, которые состоятся 8 и 11 июня.
Пьянич стал игроком сборной Боснии и Герцеговины с 2008 года. За все это время он отметился 12 голами.
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