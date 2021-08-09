Пьянич договорился с "Ювентусом" о контракте

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич в скором времени станет игроком "Ювентуса", сообщает AS.

По информации источника, стороны практически к пришли к соглашение о сделке. Отмечается, что это будет аренда по формуле 1+1.

Футболист согласился пойти на снижение оклада на 20%, чтобы у итальянского гранда не возникло проблем с правилами Серии А и финансового фэйр-плей.

Напомним, что Пьянич уже играл за "Ювентус" с 2016 по 2020 год.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 30 матчей за "Барселону" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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