Пьянич достиг соглашения о продлении контракта с "Ювентусом"

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Пьянич достиг соглашения о продлении контракта с "Ювентусом"Туринский "Ювентус" достиг соглашения о продлении контракта со своим ведущим полузащитником Миралемом Пьяничем.

Так, по сведениям Tuttosport, срок действия нового соглашения между 28-летним хавбеком и "старой синьорой" будет рассчитан до лета 2023-го года. По нему оклад боснийца вырастет с 4,5 миллионов евро в год до 6-и миллионов евро за сезон.

Ранее интерес к Пьяничу ПСЖ, каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

Напомним, "Ювентус" продолжает переговоры по трансферу Канселу. | soccernews.ru

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