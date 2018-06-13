Пьянич достиг соглашения о продлении контракта с "Ювентусом"

Туринский "Ювентус" достиг соглашения о продлении контракта со своим ведущим полузащитником Миралемом Пьяничем.

Так, по сведениям Tuttosport, срок действия нового соглашения между 28-летним хавбеком и "старой синьорой" будет рассчитан до лета 2023-го года. По нему оклад боснийца вырастет с 4,5 миллионов евро в год до 6-и миллионов евро за сезон.

Ранее интерес к Пьяничу ПСЖ, каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

Напомним, "Ювентус" продолжает переговоры по трансферу Канселу. | soccernews.ru