Пьянич готов принять предложение "Барселоны"

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Пьянич готов принять предложение "Барселоны"Ведущий полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич готов принять возможное предложение каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек заинтересован в своем переезде на "Камп Ноу". Поэтому в случае, если "сине-гранатовые" сделают по нему официальное предложение, он попросит "старую синьору"  его отпустить.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" изменила трансферные приоритеты на лето. | soccernews.ru

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