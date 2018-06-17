Пьянич готов принять предложение "Барселоны"

Ведущий полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич готов принять возможное предложение каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек заинтересован в своем переезде на "Камп Ноу". Поэтому в случае, если "сине-гранатовые" сделают по нему официальное предложение, он попросит "старую синьору" его отпустить.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" изменила трансферные приоритеты на лето. | soccernews.ru