Пьянич готов сыграть с "Наполи"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич полностью восстановился после травмы, полученной в недавнем матче с "Сампдорией".

Как сообщает Football Italia, 28-летний босниец готов выйти в стартовом составе на поединок 34-го тура Серии А против "Наполи".

В этом сезоне Пьянич сыграл за "бьянконери" 39 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Наполи" состоится в воскресенье, 22 апреля, в 21:45 по московскому времени. Сейчас в турнирной таблице туринцы опережают неаполитанцев на 4 очка.

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