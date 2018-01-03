Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич готов вернуться на поле уже в сегодняшнем четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Торино".

Как сообщает Football Italia, 27-летний босниец полностью оправился от проблем с квадрицепсом правой ноги.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Торино" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru