Пьянич готов вернуться на поле

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Пьянич готов вернуться на поле

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич готов вернуться на поле уже в сегодняшнем четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Торино".

Как сообщает Football Italia, 27-летний босниец полностью оправился от проблем с квадрицепсом правой ноги.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Торино" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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