Пьянич хочет перейти в "Барселону" по двум причинам

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Пьянич хочет перейти в "Барселону" по двум причинам

У полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича есть как минимум два аргумента в пользу перехода в "Барселону".

По информации Mundo Deportivo, во-первых, босниец считает, что стиль игры "сине-гранатовых" идеально ему походит, во-вторых, он хотел бы поиграть вместе с Лионелем Месси.

В связи с этим звёздный хавбек отклонил более выгодные в финансовом плане предложения от ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что 30-летний Пьянич уже согласовал детали личного контракта с "Барсой" и теперь ждёт, когда клубы договорятся о его трансфере.

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