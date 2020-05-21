Пьянич хочет перейти в "Барселону" по двум причинам
У полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича есть как минимум два аргумента в пользу перехода в "Барселону".
По информации Mundo Deportivo, во-первых, босниец считает, что стиль игры "сине-гранатовых" идеально ему походит, во-вторых, он хотел бы поиграть вместе с Лионелем Месси.
В связи с этим звёздный хавбек отклонил более выгодные в финансовом плане предложения от ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Сообщается, что 30-летний Пьянич уже согласовал детали личного контракта с "Барсой" и теперь ждёт, когда клубы договорятся о его трансфере.
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