Пьянич: "Хотел бы играть с Месси много лет"

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Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич высказался об отношениях с капитаном команды Лионелем Месси.

"У нас прекрасные отношения. Лео много разговаривает со мной, объясняет кое-что о среде, то, что изначально ускользнуло от меня. Он приглядывал за мной с первой минуты, подбадривал меня, помогал. Потрясающе.

Мы больше никогда не увидим подобного игрока. Не знаю, какие у него планы, но я бы хотел играть с ним много лет", - приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.

В этом сезоне Пьянич принял участие в 28 матчах, но результативными действиями не отличился.

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