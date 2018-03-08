Пьянич и Бенатья не помогут "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Пьянич и Бенатья не помогут "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

Двое основных игрока "Ювентуса" не сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Полузащитник Миралем Пьянич и защитник Мехди Бенатья получили третью желтые карточки в ЛЧ в этом сезоне и заработали по одноматчевой дисквалификации.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта.

Не пропустите: По числу побед над английскими клубами в ЛЧ "Ювентус" уступает только трем командам. | http://soccernews.ru

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