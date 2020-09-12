Пьянич и Тодибо приступили к тренировкам с "Барселоной"

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Пьянич и Тодибо приступили к тренировкам с "Барселоной"

Двум игрокам "Барселоны" разрешили тренироваться на клубной базе.

Речь идёт о защитнике Жан-Клере Тодибо и хавбеке Миралеме Пьяниче, которые недавно выздоровели от коронавируса.

Напомним, что француз вернулся из аренды в "Шальке", а босниец был куплен у "Ювентуса" за 60 миллионов евро.

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