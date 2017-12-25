Пьянич, Иммобиле и Инсинье вошли в состав символической сборной Серии А по итогам 18 туров

Портал Goal.com представил свой вариант символическую сборную чемпионата Италии по итогам 18 туров.

Стоит отметить, что наибольшее представительство в ней получили "Интер" и "Наполи" (по 3 игрока).

Полностью сборная выглядит так:

вратарь: Самир Ханданович ("Интер")

защитники: Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Александр Коларов ("Рома")

полузащитники: Антонио Кандрева ("Интер"), Жоржиньо ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Луис Альберто ("Лацио")

нападающие: Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

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