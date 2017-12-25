Пьянич, Иммобиле и Инсинье вошли в состав символической сборной Серии А по итогам 18 туров

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Пьянич, Иммобиле и Инсинье вошли в состав символической сборной Серии А по итогам 18 туров

Портал Goal.com представил свой вариант символическую сборную чемпионата Италии по итогам 18 туров.

Стоит отметить, что наибольшее представительство в ней получили "Интер" и "Наполи" (по 3 игрока).

Полностью сборная выглядит так:

вратарь: Самир Ханданович ("Интер")

защитники: Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Александр Коларов ("Рома")

полузащитники: Антонио Кандрева ("Интер"), Жоржиньо ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Луис Альберто ("Лацио")

нападающие: Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
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19 Хеллас Верона 17 13
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