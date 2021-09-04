Пьянич: "Куман не уважал меня"

Фото: инстаграм Пьянича

Хавбек Миралем Пьянич высказался о своем переходе из "Барселоны" в "Бешикташ".

"Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я футболист, который может принять все, однако я всегда хотел бы, чтобы со мной разговаривали. А не так, будто мне 15 лет.

Я согласился сократить зарплату и присоединиться к "Бешикташу", потому что я люблю футбол", - приводит слова Пьянича Marca.

В прошлом сезоне Пьянич принял участие в 30 играх, но результативными действиями не отличился.

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