Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"

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Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" признался, что в своё время мог оказаться в лондонском клубе.

"У меня было предложение от "Тоттенхэма", но я сказал им, что меня всё устраивает в Италии, поэтому трансфер не состоялся. Это было обдуманное решение, у меня были причины не ехать в Англию" - цитирует 27-летнего боснийца Football Italia.

Напомним, что Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года, до этого он пять сезонов защищал цвета "Ромы".

Матч "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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