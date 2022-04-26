Пьянич может перейти в "Интер"
Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен
"Интер" проявляет интерес к боснийскому полузащитнику "Барселоны" Миралему Пьяничу, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Интера" Пьянич может заменить чилийца Артуро Видаля.
В нынешнем сезоне 32-летний Пьянич выступает за "Бешикташ" на правах аренды, провел 26 матчей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.
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