Пьянич может перейти в турецкий топ-клуб

Теги барселонабешикташмиралем пьянич

Пьянич может перейти в турецкий топ-клубФото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Будущее боснийского полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболистом интересуется "Бешикташ".

По информации источника, турецкий гранд намерен взять боснийца в годичную аренду.

Отмечается, что сейчас стороны ведут переговоры.

Также не пропустите: Роналду прокомментировал нереализованный пенальти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом

"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов