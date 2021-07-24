Пьянич может перейти в "Ювентус"

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Пьянич может перейти в "Ювентус"Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, боснийский хавбек Миралем Пьянич может в ближайшее время уйти из "Барселоны".

По информации источника, футболист знает о том, что главный тренер "блауграны" Рональд Куман планирует состав на следующий сезон без него, поэтому готов на сокращение зарплаты в новом клубе, а также хочет, чтобы его будущее решилось как можно скорее.

Агент Пьянича на данный момент работает над трансфером в "Ювентус" на правах аренды на год. 

Напомним, что Пьянич уже играл за "Ювентус", где провел 178 матчей.

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