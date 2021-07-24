Пьянич может перейти в "Ювентус"
Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен
Как сообщает Diario Sport, боснийский хавбек Миралем Пьянич может в ближайшее время уйти из "Барселоны".
По информации источника, футболист знает о том, что главный тренер "блауграны" Рональд Куман планирует состав на следующий сезон без него, поэтому готов на сокращение зарплаты в новом клубе, а также хочет, чтобы его будущее решилось как можно скорее.
Агент Пьянича на данный момент работает над трансфером в "Ювентус" на правах аренды на год.
Напомним, что Пьянич уже играл за "Ювентус", где провел 178 матчей.
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|Команда
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|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14