Пьянич может сыграть со "Спортингом"



Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич восстановился после травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга" и может выйти на поле.

Напомним, что хавбек пропустил из-за этого повреждения матч 8-го тура Серии A c "Лацио".

Матч "Ювентус" - "Спортинг" состоится 18 октября и начнется в 21:45 мск.

В этом сезоне 27-летний Пьянич провел за "Ювентус" 8 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Сити" претендуют на хавбека дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru