Пьянич может вернутся в "Ювентус"
Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен
Боснийский полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич может вернутся в клуб из Серии А.
Как сообщает Sport, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попросил у руководства клуба вернуть хавбека.
По информации источника, единственный вариант подписать боснийца - аренда на один или два сезона.
"Барселона" не хочет видеть Пьянича в команде из-за его высокой зарплаты.
В прошлом сезоне полузащитник сыграл 19 матчей в Ла Лиге, преимущественно появляясь со скамейки запасных.
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