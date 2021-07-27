Пьянич может вернутся в "Ювентус"

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Пьянич может вернутся в "Ювентус"Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич может вернутся в клуб из Серии А.

Как сообщает Sport, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попросил у руководства клуба вернуть хавбека.

По информации источника, единственный вариант подписать боснийца - аренда на один или два сезона.

"Барселона" не хочет видеть Пьянича в команде из-за его высокой зарплаты.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 19 матчей в Ла Лиге, преимущественно появляясь со скамейки запасных.

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