Пьянич намерен вернуться в Турин в надежде на возобновление сезона в конце мая
Игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич намерен вернуться в Турин в надежде возобновления сезона Серии А.
Отметим, что в Италии 4 мая снимаются все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Футболистам уже сейчас необходимо прибыть в расположение клуба и отсидеть двухнедельный карантин.
Некоторые игроки "старой сеньоры" уже вернулись в Италию.
Ранее сообщалось, что сезон в Серии А может возобновиться в начале июня, а завершиться в середине июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16