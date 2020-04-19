Пьянич намерен вернуться в Турин в надежде на возобновление сезона в конце мая

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Пьянич намерен вернуться в Турин в надежде на возобновление сезона в конце мая

Игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич намерен вернуться в Турин в надежде возобновления сезона Серии А.

Отметим, что в Италии 4 мая снимаются все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Футболистам уже сейчас необходимо прибыть в расположение клуба и отсидеть двухнедельный карантин.

Некоторые игроки "старой сеньоры" уже вернулись в Италию.

Ранее сообщалось, что сезон в Серии А может возобновиться в начале июня, а завершиться в середине июля.

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