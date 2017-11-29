Пьянич назвал главную цель "Ювентуса" на сезон

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич назвал главную цель для своей команды на текущий сезон.

" Мы надеемся, что сможем побороться за кубок чемпионов. Это только начало сезона, но основной целью для команды остается скудетто ", - приводит слова 27-летнего хавбека "старой сеньоры" fichajes.com.

Напомним, Дани Алвес назвал причину своего ухода из "Ювентуса". | soccernews.ru