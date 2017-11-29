Пьянич назвал главную цель "Ювентуса" на сезон

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Пьянич назвал главную цель "Ювентуса" на сезонПолузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич назвал главную цель для своей команды на текущий сезон.

"Мы надеемся, что сможем побороться за кубок чемпионов. Это только начало сезона, но основной целью для команды остается скудетто", - приводит слова 27-летнего хавбека "старой сеньоры" fichajes.com.

Напомним, Дани Алвес назвал причину своего ухода из "Ювентуса". | soccernews.ru

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