Пьянич назвал главную цель "Ювентуса" на сезон
Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич назвал главную цель для своей команды на текущий сезон.
"Мы надеемся, что сможем побороться за кубок чемпионов. Это только начало сезона, но основной целью для команды остается скудетто", - приводит слова 27-летнего хавбека "старой сеньоры" fichajes.com.
Напомним, Дани Алвес назвал причину своего ухода из "Ювентуса". | soccernews.ru
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ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|14
|38
|2
|Интер Милан
|14
|36
|3
|Ювентус
|14
|34
|4
|Рома
|13
|31
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0