Пьянич назвал причину своего перехода в "Барселону"

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич объяснил своё решение перейти из "Ювентуса" в "Барселону".

"Я перешёл сюда, чтобы играть вместе с Месси. У меня было более выгодное предложение от ПСЖ, но я его отклонил", - цитирует 30-летнего футболиста B92.

"Барса" заплатила за Пьянича 60 миллионов евро и заключила с ним четырехлетний контракт.

Что касается совместной игры с Месси, то эта перспектива находится под серьёзной угрозой из-за желания аргентинца уйти из команды.

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