Пьянич назвал приоритетную задачу "Ювентуса" на сезон

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич назвал приоритетной для команды победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Футболист уверен, что его команде по силам выиграть турнир.

"Очевидно, что Лига Чемпионов - одна из главных целей для "Ювентуса" и его болельщиков. Команда знает о своем потенциале, и мы хотим выиграть все возможные турниры. Мы достаточно сильны, чтобы сделать это", - сказал он.

Читайте: "Ювентус" хочет забрать Де Хеа свободным агентом | soccernews.ru