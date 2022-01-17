Пьянич не намерен возвращаться в "Барселону"

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Пьянич не намерен возвращаться в "Барселону"

Фото: инстаграм Пьянича\Автор неизвестен

Боснийский хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич, выступающий в "Бешикташе" на правах аренды, не намерен возвращаться в каталонский клуб и хочет остаться в Турции.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Dialy Sabah, полузащитник чувствует себя комфортно в своем нынешнем клубе.

В этом сезоне турецкой Суперлиги босниец сыграл 13 матчей, в которых отдал два ассиста.

В "Барселону" Пьянич перешел из "Ювентуса" в 2020 году в обмен на Артура Мело.

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