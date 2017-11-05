Пьянич не сыграет с "Беневенто"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич не поможет своей команде в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Беневенто".

Как сообщает Football Italia, босниец не успевает восстановиться после травмы, полученной в недавней игре Лиги Чемпионов с лиссабонским "Спортингом".

Напомним, что матч "Ювентус" – "Беневенто" состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

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