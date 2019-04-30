Пьянич не уверен в своем будущем в "Ювентусе"

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Пьянич не уверен в своем будущем в "Ювентусе"

Игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал, что не уверен, будет ли играть дальше в туринском клубе. Об этом сообщает Tuttosport.

"Я не знаю, что будет дальше. Об этом вы должны спрашивать клуб, а не меня", - сказал Пьянич.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Челси" и ПСЖ. При этом, парижский клуб уже предлагал туринцам трансфер игрока за 69 миллионов евро. Также в боснийце заинтересован "Реал".

Контракт Пьянича с "Ювентусом" действует до 2023 года. 

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 28 встречах, в которых забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

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