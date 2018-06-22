Пьянич недвузначно намекнул на переход в "Барселону"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич недвузначно намекнул на свой скорый переход в "Барселону".

Как сообщает Sport.es, 28-летний босниец был замечен в аэропорту каталонской столицы в футболке "сине-гранатовых" с 10-номером и фамилией Месси на спине.

Напомним, что "Барселона" проявляет активный интерес к Пьяничу, видя в нём замену для Андреса Иньесты.

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