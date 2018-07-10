Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич определился со своим будущим, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, 28-летний хавбек "старой синьоры" решил продолжить свои выступления на "Альянц Стэдиум". Теперь босниец. которым интересовался ряд европейских грандов, рассчитывает продлить контракт со своим клубом.

В прошлом сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, агент Роналду завершает переговоры по трансферу клиента в "Ювентус". | soccernews.ru