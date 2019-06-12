Пьянич определился со своим будущим в "Ювентусе"

Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич сделал заявление о своём будущем в клубе.

"Я спокоен, поскольку у меня ещё есть четыре года по контракту. Я люблю "Ювентус", а клуб любит меня. Я счастлив здесь и ещё могу принести пользу команде", - цитирует боснийца Tuttomercatoweb.

29-летний Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 44 матчах.

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