Пьянич отказал двум топ-клубам ради перехода в "Барселону"

Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич хочет перейти только в "Барселону", несмотря на то, что им интересуются другие топ-клубы, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, ради перехода в каталонский клуб футболист отказал "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

Ранее сообщалось, что "Барселона" была готова отдать в обмен на Пьянича полузащитника Артура, но бразилец отказался переходить в "Ювентус".

В нынешнем сезоне 30-летний Пьянич провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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