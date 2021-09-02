Пьянич отказался от перехода в "Зенит"

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич все еще может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент у полузащитника есть три предложения о переходе.,

По информации источника, первое предложение – от "Зенита". Сообщается, что чемпионы России обращались к сине-гранатовым еще до закрытия трансферного окна в Испании.

"Зенит" хотел арендовать боснийца и платить ему большую часть зарплаты, но Пьянич отказался. тем не менее интерес к игроку со стороны сине-бело-голубых сохраняется.

Второе предложение – от неназванной арабской страны. Это вариант изучается футболистом.

Третье предложение – провести в "Барсе" еще один сезон. Если это произойдет, Пьянич готов пойти на сокращение зарплаты.

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