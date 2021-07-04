Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной"

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич ответил отказом от предложения каталонцев разорвать контракт.

По информации источника, главный тренер "Барсы" Рональд Куман не видит боснийца в составе команды в следующем сезоне.

Также руководство "блауграны" хочет в срочном порядке разгрузить зарплатную ведомоть. По этой причине во вторник Пьяничу было направлено письмо с предложением прекратить трудовые отношения.

Напомним, что оклад футболиста в каталонском клубе составляет 8 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Пьянич сыграл 19 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых не забил ни единого гола, но при этом получил 1 желтую карточку.

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