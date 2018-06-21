Пьянич озвучил свои финансовые требования "Барселоне"

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Пьянич озвучил свои финансовые требования "Барселоне"Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич озвучил свои финансовые требования каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек "старой синьоры" сообщил "сине-гранатовым", что на "Камп Ноу" он хотел бы зарабатывать не менее 10-ти миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, в подписании Пьянича заинтересован "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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