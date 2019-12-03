Пьянич поддержал Роналду

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Пьянич поддержал Роналду

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич выразил поддержку своему партнёру по команде Криштиану Роналду, который подвергается критике за решение проигнорировать церемонию вручения "Золотого мяча".

"Он не привык не побеждать. Я сочувствую ему, он лучший в мире на протяжении многих лет. Он добился очень многого в своей карьере и в футболе", - цитирует Пьянича Football Italia.

Напомним, что Роналду вместо церемонии в Париже отравился в Милан на гала-вечер Кальчо, на котором вручались индивидуальные награды за прошлый сезон Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов.

"Золотой мяч"-2019 получил форвард "Барселоны" Лионель Месси, а португалец занял третье место в голосовании.

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