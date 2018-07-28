Пьянич поделился ожиданиями от выступлений Роналду за "Ювентус"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич поделился ожиданиями от выступлений своего нового партнёра по команде Криштиану Роналду.

"Думаю, он многое даст "Ювентусу". Роналду выиграл много трофеев, он делал великие вещи, и я думаю, что он продолжит в том же духе. Мы счастливы, что Криштиану оказался в "Ювентусе". Думаю, что клуб совершил большой трансфер" - приводит слова Пьянича ESPN.

Не пропустите: Облак считает, что "Реал" не ослаб из-за ухода Роналду. | http://soccernews.ru