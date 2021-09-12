Пьянич поделился впечатлениями от игры с Роналду и Месси
Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен
Боснийский хавбек "Бешикташа" Миралем Пьянич поделился впечатлениями от игры в одной команде с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, с которыми он пересекался в "Ювентусе" и "Барселоне" соответственно.
"Мне очень повезло: я играл с двумя инопланетянами – это по ценности сравнимо с завоеванием трофея.
Они разные, но в то же время похожие. Они живут ради того, чтобы соревноваться и побеждать, даже на тренировках.
Криштиану волнует каждая мелочь. Но не подумайте, что Месси работает не очень усердно. Однако у Лео есть уникальный дар – все дается ему максимально легко", – сказал Пьянич.
Напомним, что Пьянич перешел из "Барселоны" в "Бешикташ" на правах годичной аренды, снизив при этом зарплату на 60%.
Также не пропустите: Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне
-
Березуцкий прокомментировал ничью с "Арсеналом"
-
Хавьер Тебас выразил недовольство финансовым контролем УЕФА
-
Черданцев прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ
-
Петржела не верит в "Зенит" в Лиге чемпионов
-
ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ
-
"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А
-
"Барселона" теряет Брейтуэйта
-
Черданцев объяснил критику в сторону Карпина
-
Марио Фернандес может восстановиться раньше предположенных сроков
-
Пьянич поделился впечатлениями от игры с Роналду и Месси
-
"Барселона" вакцинировала почти всех своих спортсменов
-
Сауль остался разочарован своим дебютом за "Челси"
-
Тренер "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Тухель рассказал о своем понимании "атакующего футбола"
-
Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси и "Барселоны"
-
Ибрагимович высказался о том, что не выигрывал ЛЧ
-
"Барселона" следит за Тилемансом
-
Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА
-
"Барселона" не имеет возможности продлить контракт Фати в одностороннем порядке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14