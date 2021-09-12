Пьянич поделился впечатлениями от игры с Роналду и Месси

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский хавбек "Бешикташа" Миралем Пьянич поделился впечатлениями от игры в одной команде с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, с которыми он пересекался в "Ювентусе" и "Барселоне" соответственно.

"Мне очень повезло: я играл с двумя инопланетянами – это по ценности сравнимо с завоеванием трофея.

Они разные, но в то же время похожие. Они живут ради того, чтобы соревноваться и побеждать, даже на тренировках.

Криштиану волнует каждая мелочь. Но не подумайте, что Месси работает не очень усердно. Однако у Лео есть уникальный дар – все дается ему максимально легко", – сказал Пьянич.

Напомним, что Пьянич перешел из "Барселоны" в "Бешикташ" на правах годичной аренды, снизив при этом зарплату на 60%.

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